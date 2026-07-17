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Бури във Франция оставиха 53 000 домакинства без ток, двама души са загинали

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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бури франция оставиха 000 домакинства без ток двама души загинали
Снимка: илюстративна
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Двама души загинаха, а около 53 000 домакинства останаха без електричество след силни гръмотевични бури, преминали през няколко района на Франция през нощта, предаде Анадолската агенция.

Жена е загинала от паднало дърво в Сен-Виктюрнен в департамента От Виен, а мъж е бил открит мъртъв в Доломийо, департамент Изер, след като работилница се е запалила вследствие на удар от мълния.

Прекъсванията на електрозахранването са засегнали най-силно регионите Оверн-Рона-Алпи и Нова Аквитания, където съответно около 25 000 и 20 000 потребители са останали без ток тази сутрин.

Бурите са обхванали департаментите Лоар, Изер, От Савоа и Корез, като са донесли силни ветрове, едра градушка и интензивна мълниеносна активност.

В Лоар пожарникарите са извършили 422 спасителни операции заради повредени покриви, паднали дървета и повредени автомобили. В разгара на бурята до 8000 домакинства са били без електричество, а влаковете между Лион и Роан са се движили с нарушения.

В съседния департамент Изер около 5000 домакинства са останали без ток, а в От Савоа къща е изгоряла след удар от мълния. В Корез силните ветрове са довели до отмяна на концерт от фестивала Lovely Brive. Според обсерваторията Keraunos през последните 24 часа в района Лимузен са регистрирани около 3000 мълнии.

Метеорологичната служба Meteo-France отмени всички останали оранжеви предупреждения за гръмотевични бури в петък, след като явленията се изместиха.

Франция преживя поредица от екстремни горещини през последните седмици, като сухите условия допринесоха за мащабни пожари, а последвалите силни бури предизвикаха сериозни нарушения в електроснабдяването и транспортната мрежа.

#бури и градушки #силни бури #лошо време във Франция #Франция

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