Бусато: ЦСКА преминава през най-трудния момент в историята на клуба

Бразилецът е сигурен, че ако отборът дава всичко от себе си, ситуацията ще се преобърне.

Густаво Бусато
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Скоро кризата в резултатите ще бъде преодоляна и пред ЦСКА предстоят по-добри времена. В това е убеден вратарят на „червените“ Густаво Бусато, който говори пред официалния сайт на клуба. Бразилецът сподели, че 5-годишната му дъщеря е плакала много след последната загуба на тима.

„И аз, като феновете, много обичам ЦСКА. Ще дам пример – имам дъщеря на 5 години. След последния мач, който загубихме, тя плака много. Мисля, че тези нейни чувства са същите като на феновете на ЦСКА. Сега трябва футболистите, заедно с треньорския щаб на ЦСКА – като един екип, заедно да излезем от тежката ситуация и да върнем усмивките на хората. Да направим така, че да се гордеят с ЦСКА“, казва Бусато.

Той е сигурен, че ако отборът дава всичко от себе си, ситуацията ще се преобърне.

„Преживяваме труден момент – това може би е най-трудният момент в историята на клуба. Но не можем да променим миналото, можем да променим само настоящето и бъдещето. Знаем, че пътят ще бъде дълъг и труден, трябва да имаме характер и да влагаме във всеки мач цялото си сърце. Само с енергия и смелост можем да променим ситуацията в ЦСКА“, уверен е вратарят.

Любимецът на Сектор Г вярва в съотборниците си и в желанието им за промяна.

„Трудно е, защото има много нови играчи. Брахими дойде и само след 2 дни трябваше да играе. Новите се нуждаят от време, за да опознаят клуба и съотборниците си. Сега изграждаме отбор. Разбира се, нямаме време да чакаме, трябва да се върнем към победите. Не трябва само да говорим, а да действаме. Футболистите сме тези, които ще върнат ЦСКА на мястото, което заслужава. Всички сме тъжни заради лошите резултати. Но мога да ви гарантирам, че всички сме единни и искаме да измъкнем ЦСКА от това положение. Виждам блясъка в очите на всеки един. Волята и желанието, които влагат във всяка тренировка. Обичам да казвам – енергията, която влагаме в тренировките, е тази, която трябва да покажем и в мачовете. За мен най-добрият пример е последният мач. Показахме, че заедно можем и съм сигурен, че отборът е фокусиран изцяло, за да намери изход от тази ситуация“, добави вратарят.

„Както аз съм капитан, така има и други лидери в отбора. Всички имат една цел – ЦСКА да побеждава и да се върне на върха. Това е желанието на всички в тима“, казва още той.

Според Бусато ролята на старши-треньора Душан Керкез е ключова в преходния период за тима.

„Душан е много прям човек. Обича да ни гледа в очите и да ни казва истината. Човек, който е много отдаден в работата. Много е интелигентен и взискателен към футболистите, защото търси съвършенството. Добър пример е това, което направи с Ботев (Пловдив). Те бяха в сложно положение, но той успя да обърне нещата и да върне Ботев на сцената", коментира опитният вратар.

