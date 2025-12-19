БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак Варна се раздели с вратара си Илия Шаламанов-Тренков

Спорт
Стражът пранира завръщане в Австралия.

ПФК Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Спартак Варна и вратарят Илия Шаламанов-Тренков се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

През есента Шаламанов игра само в два мача на „соколите“ за Купата на България. Той пази при победата с 3:1 в Ямбол и при загубата с 0:2 от Ботев Пловдив. Плановете на стража са да се завърне в Австралия при семейството си и да продължи с футбола там.

Това е втори изходящ трансфер за варненци в рамките на два дни. По-рано тази седмица те се разделиха и с Бернардо Коуто, който премина в ЦСКА 1948.

#Илия Шаламанов-Тренков #Спартак Варна

