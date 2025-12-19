Хосу Урибе: Трябва да работим по привличането на нови играчи

Старши треньорът на Берое призна, че отборът се нуждае от нови попълнения.
Старши треньорът на Берое Хосу Урибе бе доволен от първото полувреме на своя тим срещу Лудогорец, но пред медиите изказа разочарованието си от крайния резултат и загубата с 0:4.
По този начин старозагорзи допуснаха поражение в последния си мач за годината.
"През първото полувреме стояхме много добре на терена. Бяхме по-добри от Лудогорец и имахме няколко ситуации, в които можеше да отбележим. Защитавахме се отлично, но две грешки в край решиха срещата. Трудно е обаче срещу отбор като Лудогорец да обърнеш мач през втората част и след два гола в тяхна полза", каза Урибе.
Той съобщи, че Алберто Салидо има контузия и затова не е започнал като титуляр.
"Искахме да го използваме през второто полувреме, да бъде свеж и промени мача. Не знаем дали не се налага да се направи и операция. Вече две седмици има проблем", посочи наставникът на Берое.
По отношение на трансфери в тима той подчерта, че с това се занимават спортният директор Пако Сарагоса и собственикът Ернан Банато, на които Урибе е споделил от какви играчи има нужда и всичко зависи от тях.
"Трябва да работим по привличането на нови играчи и те да бъдат с нас на подготовката, за да подобрим лицето на отбора", допълни специалистът.
Той информира, че подготовката на Берое ще започне на 12 януари, тимът ще се готви изцяло в Стара Загора и ще изиграе пет или шест контроли.