Лудогорец победи Берое в последния мач за годината в Първа лига.

Лудогорец победи Берое с 4:0 в отложен мач от 6-ия кръг на Първа лига. Шампионатният двубой е последен за календарната година.

Шампионите бяха по-активни в преден план в хода на първото полувреме на стадион "Берое" в Стара Загора. Разградчани материализираха преднината си едва в предпоследната минута от редовното време на първата част. Петър Станич откри резултата с глава, като засече центриране от десния фланг на Сон.

Възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо удвоиха преднината си в добавеното време на първата част. Кайо Видал засече с глава центриране от ъглов удар. Бразилецът прати топката на задна греда, където Квадво Дуа се разписа от непосредствена близост.

След почивката "орлите" продължиха да бележат. Квадво Дуа проби в наказателното поле и с удар по земя удвои головата си сметка.

В 88-ата минута Бърнард Текпетей се появи в игра и броени секунди по-късно подпечата успеха на тима си с гол. Ганаецът проби в пеналтерията и стреля в близкия ъгъл.

Лудогорец остава на 3-ото място в класирането с актив от 37 точки, колкото има и вторият ЦСКА 1948. Берое заема 13-ата позиция в подреждането с 16 пункта.