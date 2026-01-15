Бяло джудже създава цветна ударна вълна в Космоса

Астрономи са наблюдавали рядко и зрелищно явление – бяло джудже, което създава цветна ударна вълна, докато се движи през космоса. За откритието съобщава агенция Ройтерс.

Бялото джудже е изключително малка, но много плътна звезда – с размерите на Земята. То е част от двойна звездна система и е гравитационно свързано с друга звезда. Докато обикалят една около друга, бялото джудже изтегля газ от своя спътник, а двете тела постепенно се доближават.

Системата се намира в нашата галактика Млечния път, на около 730 светлинни години от Земята, в съзвездието Колар. Това разстояние се смята за сравнително близко в космически мащаб.

Цветната ударна вълна е заснета с Много голям телескоп в Чили, използван от Европейската южна обсерватория. Ударната вълна се образува, когато бързо движеща се материя се сблъска с околния междузвезден газ, който се нагрява и започва да свети.

Според астрофизика Симоне Скаринги различните цветове идват от химичните елементи в газа. Червеният цвят показва наличието на водород, зеленият – азот, а синият – кислород.

Белите джуджета са сред най-компактните обекти във Вселената. Звезди с маса до осем пъти по-голяма от тази на Слънцето завършват живота си именно като бели джуджета, след като изчерпат горивото си.

Откритието помага на учените да разберат по-добре как умират звездите и как взаимодействат с околното космическо пространство.