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Цървена звезда представи Кристиан Балов

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Спорт
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Българският национал подписа договор за 4+1 години.

кристиан балов направи трансфер цървена звезда
Снимка: Startphoto.bg
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Кристиян Балов официално премина в редиците на сръбския шампион Цървена звезда. Българският национал подписа договор за 4+1 години.

На церемонията присъства и президентът на Славия Венцеслав Стефанов. Според информации в сръбските медии трансферът на младия българин е на стойност около три милиона евро.

В новия си клуб Балов ще играе с фланелка номер 8 – номер, който навремето носеше една от легендите на Цървена звезда и сръбския футбол Синиша Михайлович.

Крилото е юноша на Славия и преминава през всички възрастови формации на клуба. Той направи дебют за представителния тим през 2024 година, а в следващите два сезона се утвърди като един от най-перспективните български футболисти, записвайки повече от 50 срещи за „белите“.

Балов вече има и мачове за националния отбор на България. Първата му поява с екипа на представителния тим дойде през пролетта, когато се разписа при убедителната победа с 10:2 над Соломоновите острови в Джакарта.

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#Кристиан Балов

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