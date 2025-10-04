БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черно море излезе на трето място в Първа лига след успех над Монтана

от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Димитър Тонев, Селсо Сидни и Георги Лазаров бяха точни за победителя.

ПФК Черно море
Снимка: startphoto.bg
Черно море се наложи с 3:1 над домакина Монтана в среща от 11-ия кръг на футболния шампионат и излезе на трето място в класирането.

Варненци взеха преднина още в осмата минута. Жоао Педро изпълни ъглов удар, защитата на монтанци не се справи добре и Димитър Тонев се възползва от това и с шут с левия крак откри резултата.

Домакините отвърнаха с опит за изравняване на Кристофър Ачемпонг, който шутира от около 20 метра, но Пламен Илиев се справи със ситуацията.

В 34-ата минута Селсо Сидни отбеляза второто попадение в полза на варненци. Нападателят получи подаване от Димитър Тонев, влезе в наказателното поле и със силен шут се разписа за 2:0.

Монтана успя да върне в двубоя с попадение на Иван Коконов след почивката. В 57-ата минута нападателят стреля в стената от фаул, топката се върна при него и той изненада Пламен Илиев с удар по тревата, разписвайки се във вратата на Черно море.

"Зелено-белите" реализираха трети гол в 79-ата минута. Георги Лазаров беше изведен на голова позиция и се разписа за крайното 3:1.

Черно море излезе на трето място във временното класиране с актив от 22 точки, докато Монтана има 11 пункта на 10-та позиция.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Черно море #ПФК Монтана

