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Черно море пуска жалба срещу съдийството в мача срещу Локо Пловдив

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Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
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Позицията е публикувана на официалния сайт от варненския клуб.

Локомотив Пловдив – Черно море
Снимка: Startphoto.bg
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Ръководството на варненския Черно море ще пусне жалба срещу съдийството в срещата от 8-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив Пловдив, завършил 1:0 за пловдивския тим. Позицията е публикувана на официалния сайт от варненския клуб.

"ПФК Черно море изразява своето недоволство от работата на съдийската бригада и ВАР-екипа по време на двубоя от 8-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив Пловдив. Клубът счита, че поредица от ключови решения ощетиха отбора и повлияха пряко върху развитието на срещата", пише в позицията на варненския клуб.

От Черно море посочват и някои от отсъжданията на съдийската бригата в мача.

"През първата част (27 минута) бе подминато нарушение от страна на играчa на домакините Севи Идриз срещу Селсо Сидни, което по всички критерии представляваше директен червен картон", отбелязват от варненския клуб.

Освен това в позицията се посочва, че в 87-ата минута не бе отсъдена дузпа срещу Хорхе Падия, като от Черно море уточняват, че нарушението е било идентично с това от 3-ия кръг, когато срещу "моряците" бе отсъдена дузпа, а с нея Ботев Пловдив постигна успех в тази среща. Сега обаче аналогична ситуация не бе санкционирана, въпреки че ВАР разполагаше с достатъчно основания да коригира решението, смятат от клуба.

"Подминат фаул срещу Хорхе Падиля пред наказателното поле в 91-ата минута - явно задържане с две ръце, което спираше голова атака, не бе отсъдено", смятат още от клуба и допълват, че ситуацията е била очевидна и в пряка близост до наказателното поле, но тя отново бе подмината от реферите.

В една от ситуациите, подминати от съдийския екип, Алекс Колев получи тежка контузия след нарушение, което следваше да бъде санкционирано поне с жълт картон, отбелязват още от Черно море.

ПФК Черно море счита, че съдийските решения в този двубой не отговарят на стандартите за обективност и последователност, които БФС декларира. Подобни пропуски подкопават доверието в съдийството и влияят негативно върху спортния принцип на първенството, посочват от клуба.

"Клубът ще депозира официална жалба до Съдийската комисия на БФС, в която подробно ще бъдат описани всички спорни ситуации, както и тяхното отражение върху мача. ПФК Черно море ще очаква адекватна реакция, анализ и последващи мерки, които да гарантират равнопоставеност и коректност в бъдещите срещи", пише още в позицията на клуба.

След тази загуба, която е шеста за "моряците", Черно море е на предпоследното 13-о място във временното класиране с актив от 4 точки.

#Първа лига 2026/2027 #Български футболен съюз (БФС) #ПФК Черно море

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