Червен код за опасни валежи в Източна и Северна България

И днес страната е под влияние на сериозна валежна обстановка. Очакват се продължителни и обилни дъждове, като в източните и северните райони количествата могат да достигнат над 65 л/кв.м за денонощие.

В тези области е обявен червен код – най-високата степен на опасност заради риск от наводнения.

В южните и югозападните райони дъждът ще намалее, но ще продължи с прекъсвания. Температурите ще са между 6° и 15°, в София около 10°. Ще бъде ветровито, с умерен до силен северозападен вятър.

В сряда дъждовното време ще продължи, най-вече в Северна България.

От четвъртък ще настъпи постепенно подобрение, а в петък ще има повече слънце и затопляне – с температури между 17° и 22°.

В събота ще превали слабо и на отделни места.