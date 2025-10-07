БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Червен код за опасни валежи в Източна и Северна България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази
забравяйте чадърите идват дъжд сняг
Слушай новината

И днес страната е под влияние на сериозна валежна обстановка. Очакват се продължителни и обилни дъждове, като в източните и северните райони количествата могат да достигнат над 65 л/кв.м за денонощие.
В тези области е обявен червен код – най-високата степен на опасност заради риск от наводнения.

В южните и югозападните райони дъждът ще намалее, но ще продължи с прекъсвания. Температурите ще са между 6° и 15°, в София около 10°. Ще бъде ветровито, с умерен до силен северозападен вятър.

В сряда дъждовното време ще продължи, най-вече в Северна България.
От четвъртък ще настъпи постепенно подобрение, а в петък ще има повече слънце и затопляне – с температури между 17° и 22°.
В събота ще превали слабо и на отделни места.

Последвайте ни

ТОП 24

Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
1
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
2
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
3
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
4
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
5
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
6
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Времето

Дъжд, облаци и сняг в планините – но от четвъртък идва затопляне
Дъжд, облаци и сняг в планините – но от четвъртък идва затопляне
Неделя с повече слънце, но вечерта идва нов дъжд Неделя с повече слънце, но вечерта идва нов дъжд
Чете се за: 01:07 мин.
Дъжд, сняг и после... слънце! Ето какво време ни чака през уикенда Дъжд, сняг и после... слънце! Ето какво време ни чака през уикенда
Чете се за: 01:20 мин.
Бедствено положение и първа жертва заради лошото време Бедствено положение и първа жертва заради лошото време
Чете се за: 00:30 мин.
Първи сняг за Витоша и Петрохан Първи сняг за Витоша и Петрохан
Чете се за: 00:42 мин.
Сняг превзема София и планините Сняг превзема София и планините
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Курортът Елените остава затворен поне до сряда Курортът Елените остава затворен поне до сряда
Чете се за: 03:15 мин.
Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно
Чете се за: 07:15 мин.
Политика
Украинският град Харков е бил подложен на масирана руска въздушна...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Войната в Газа: Преговорите продължават в Египет
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ