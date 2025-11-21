Мъгли, дъжд, слънчеви паузи и доста топло време за ноември

В Западна България и около Рило-Родопската област ще вали дъжд, на места по-силен, особено в югозападните райони. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има мъгли.

В Източна България времето ще е различно – ще духа силен югозападен вятър и температурите ще стигат до 20–22 градуса. В районите, където вятърът не достига, ще е по-хладно – около 10–12 градуса.

В София минималната температура ще е около 9 градуса, а максималната – около 18.

По Черноморието ще е облачно и ветровито с южен вятър. Температурите ще бъдат между 18 и 22 градуса.

През събота времето ще е променливо – с кратки валежи на места.

В неделя от запад на изток ще превали. Температурите ще започнат да се понижават, първо в Северна България. Има вероятност за кратко дъждът на север да се смеси със сняг.