Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Чете се за: 03:30 мин.

Слънчев и по-топъл понеделник предстои утре

Чете се за: 00:45 мин.
слънцето доближава минимално разстояние земята
Снимка: илюстративна
В понеделник минималните температури ще са между -2° и 3°, на изток малко по-висок до 5-6°, а в София около -1°.

Утре през деня ще бъде предимно слънчево. В равнинните райони сутрин видимостта може да е намалена, но следобед ще е приятно. Вятърът ще е слаб, от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София около 11°.

В планините ще е слънчево, с умерен запад-югозападен вятър. На 1200 м ще е около 7°, а на 2000 м - около -2°.

По Черноморието също слънчево, сутрин на места с мъгла. Температурите ще са 12°-16°. Морската вода е 15–16°

Изгревът е в 7:29 ч. Луната е четири дни преди първа четвърт.

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Мъгли, дъжд, слънчеви паузи и доста топло време за ноември
Мъгли, дъжд, слънчеви паузи и доста топло време за ноември
Жълт код за дъжд и силен вятър днес Жълт код за дъжд и силен вятър днес
Предупреждение за опасно време и ураганен вятър в Царево Предупреждение за опасно време и ураганен вятър в Царево
Тропическа риба се появи край Варна Тропическа риба се появи край Варна
Облачност и мъгли, но с меки ноемврийски температури Облачност и мъгли, но с меки ноемврийски температури
Слънчево и спокойно време в неделя, но с мъгли в равнините Слънчево и спокойно време в неделя, но с мъгли в равнините
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на Варна (ОБЗОР)
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон? Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...
Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
