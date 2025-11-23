Слънчев и по-топъл понеделник предстои утре

В понеделник минималните температури ще са между -2° и 3°, на изток малко по-висок до 5-6°, а в София около -1°.

Утре през деня ще бъде предимно слънчево. В равнинните райони сутрин видимостта може да е намалена, но следобед ще е приятно. Вятърът ще е слаб, от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София около 11°.

В планините ще е слънчево, с умерен запад-югозападен вятър. На 1200 м ще е около 7°, а на 2000 м - около -2°.

По Черноморието също слънчево, сутрин на места с мъгла. Температурите ще са 12°-16°. Морската вода е 15–16°

Изгревът е в 7:29 ч. Луната е четири дни преди първа четвърт.