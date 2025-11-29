Декември ще е по-топъл от обичайното - студ до минус 10°, но и дни с 20°

Според НИМХ тази година декември в България ще бъде по-мек от нормалното. Въпреки това са възможни няколко много студени утрини.

Най-ниски температури: между минус 10° и минус 5°

Най-високи: необичайно високи 15°–20°

Средни температури: над нормата за сезона

Валежи: около или под нормалните количества

Началото на месеца:

Спокойно и сравнително топло време, с повече слънце. В равнините ще има сутрешни мъгли и ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго.

Първо десетдневие:

Във втората му половина се увеличава шансът за валежи и временно понижение на температурите.

Второ и трето десетдневие:

Променливо време, но в много от дните ще е сухо. Температурите остават по-високи от климатичните норми.

Около и след Коледа:

Повишена вероятност за валежи, като по-вероятно е в равнините да вали дъжд. Температурите ще продължат да са над обичайните за периода.

Астрономическата зима започва на 21 декември в 17:03 ч.