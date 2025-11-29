Декември ще е по-топъл от обичайното - студ до минус 10°, но и дни с 20°

Какво ще е времето по празниците?
Според НИМХ тази година декември в България ще бъде по-мек от нормалното. Въпреки това са възможни няколко много студени утрини.
Най-ниски температури: между минус 10° и минус 5°
Най-високи: необичайно високи 15°–20°
Средни температури: над нормата за сезона
Валежи: около или под нормалните количества
Началото на месеца:
Спокойно и сравнително топло време, с повече слънце. В равнините ще има сутрешни мъгли и ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго.
Първо десетдневие:
Във втората му половина се увеличава шансът за валежи и временно понижение на температурите.
Второ и трето десетдневие:
Променливо време, но в много от дните ще е сухо. Температурите остават по-високи от климатичните норми.
Около и след Коледа:
Повишена вероятност за валежи, като по-вероятно е в равнините да вали дъжд. Температурите ще продължат да са над обичайните за периода.
Астрономическата зима започва на 21 декември в 17:03 ч.