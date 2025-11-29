БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Декември ще е по-топъл от обичайното - студ до минус 10°, но и дни с 20°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Деца
Запази

Какво ще е времето по празниците?

сняг заваля витоша
Слушай новината

Според НИМХ тази година декември в България ще бъде по-мек от нормалното. Въпреки това са възможни няколко много студени утрини.

Най-ниски температури: между минус 10° и минус 5°
Най-високи: необичайно високи 15°–20°
Средни температури: над нормата за сезона
Валежи: около или под нормалните количества
Началото на месеца:
Спокойно и сравнително топло време, с повече слънце. В равнините ще има сутрешни мъгли и ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго.

Първо десетдневие:
Във втората му половина се увеличава шансът за валежи и временно понижение на температурите.

Второ и трето десетдневие:
Променливо време, но в много от дните ще е сухо. Температурите остават по-високи от климатичните норми.

Около и след Коледа:
Повишена вероятност за валежи, като по-вероятно е в равнините да вали дъжд. Температурите ще продължат да са над обичайните за периода.

Астрономическата зима започва на 21 декември в 17:03 ч.

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
2
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
5
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
6
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Времето

Червен код за дъжд в три области, оранжев и жълт в други части на страната
Червен код за дъжд в три области, оранжев и жълт в други части на страната
Оранжев и жълт код в 11 испански области заради опасно време Оранжев и жълт код в 11 испански области заради опасно време
Чете се за: 00:57 мин.
Слънчев и по-топъл понеделник предстои утре Слънчев и по-топъл понеделник предстои утре
Чете се за: 00:45 мин.
Мъгли, дъжд, слънчеви паузи и доста топло време за ноември Мъгли, дъжд, слънчеви паузи и доста топло време за ноември
Чете се за: 01:00 мин.
Жълт код за дъжд и силен вятър днес Жълт код за дъжд и силен вятър днес
Чете се за: 00:42 мин.
Предупреждение за опасно време и ураганен вятър в Царево Предупреждение за опасно време и ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ