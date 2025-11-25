Оранжев и жълт код в 11 испански области заради опасно време

В 11 области на Испания е обявен жълт и оранжев код за опасно време. Причината са силни снеговалежи, огромни морски вълни и пориви на вятъра, които в Каталуния и Валенсия могат да достигнат до 100 км/ч.

Жълт код е въведен в Андалусия, Астурия, Галисия и на Балеарските острови заради вълни до 5 метра. В Кантабрия и Страната на баските предупреждението е за обилни валежи.

В Каталуния – по-точно в провинция Тарагона – се очаква най-силният вятър. В района на Валенсия също е възможно времето да стане опасно, затова и двете области са под оранжев код.

Снеговалежи се очакват в планините на Уеска и Навара, където може да се натрупат над 10 см сняг. По-малки количества ще паднат и в Кантабрийските планини на височини над 1200 метра.