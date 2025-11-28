Червен код за дъжд в три области, оранжев и жълт в други части на страната

НИМХ предупреди за сериозни валежи в голяма част от България. Най-тежката прогноза - червен код - е за областите Благоевград, Смолян и Кърджали. Оранжев код има за осем области, а жълт за още девет.

Очаква се денят да бъде облачен с много дъжд почти навсякъде, а на места в Източна България и с гръмотевици. Най-силни и продължителни ще са валежите в западната, южната и централната част на страната.

Температурите ще са между 9 и 14 градуса, но в Северозападна България ще останат по-ниски - около 5-7 градуса. В София се очакват около 6 градуса.