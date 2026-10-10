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Червеногуша гъска от миди край Шабла отправя послание за опазване на дивите птици

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червеногуша гъска миди шабла отправя послание опазване дивите птици
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Червеногуша гъска от миди отправя послание за опазването на дивите птици край Шабла, съобщиха от "Изложби с кауза". Композицията на художничката Вивия Ники е с размах над два метра и височина около 1,70 м., а поводът за създането й - Международния ден на мигриращите птици.

Червеногушата гъска е световно застрашен вид, чието опазване е обект на международни природозащитни усилия. Крайбрежна Добруджа е сред най-важните места за зимуването ѝ, а влажните зони около Шабла, Езерец и Дуранкулак осигуряват убежище на множество диви птици.

Снимки: "Изложби с кауза"

За тях чистотата е жизненоважна. Също толкова важно е спокойствието. Шумът и безпокойството могат да нарушат храненето и почивката на птиците, а в чувствителни периоди да ги принудят да напуснат предпочитаните от тях места.

С творбата си Вивия Ники насочва вниманието към отговорността на всеки, който посещава тези уникални брегове: да прибира отпадъците си, да не безпокои дивите обитатели и да пази тишина в природните територии.

Творбата може да бъде видяна на живо днес и утре на дивия бряг край Шабла, между дюните и морето.

#Вивия Ники #Международен ден на мигриращите птици #творба от миди #червеногуша гъска

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