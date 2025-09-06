Честванията за Деня на Съединението във Варна (СНИМКИ)

С тържествен военен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ във Варна започнаха честванията на 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На церемонията присъстваха изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, областният управител проф. Андрияна Андреева, началникът на щаба на Военноморските сили кап. I ранг Божидар Иванов, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, народни представители, районни кметове, представители на политически партии, духовници, дипломати, ветерани, представители на университети, обществени организации и граждани.

Под звуците на представителния духов оркестър на ВМС последва традиционното празнично шествие по бул. „Мария Луиза“, което стигна до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Там духовници от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на героите, дали живота си за обединението на България. След това церемонията продължи с поднасяне на венци и цветя с военен ритуал. Честванията са организирани от Община Варна със съдействието на Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Като част от празничната програма на сцена „Раковина“ в Морската градина се провежда XIX Областен празник на фолклорното изкуство „Песни на брега“ с участието на любителски състави и изпълнители от общините на Варненска област.

снимки: Петко Петков, БНТ

Историческа възстановка на събитията от 1885 година ще започне в 18:00 ч. на пл. „Независимост“ в центъра на града. И тази година актьори ще пресъздадат момента, в който княз Батенберг обявява от Варна за първи път Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Организатори са Народно читалище „Стара Варна – 2010“.