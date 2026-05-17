Четири институции отбелязаха Деня на спорта с лека атлетика

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов и ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“ проф. Красимир Петков отбелязаха Деня на спорта заедно с участниците в Атлетическата лига GoKids.

Събитието, организирано от Магдалена Христова и нейния клуб „Приорити Спорт“ с подкрепата на БФЛА, събра стотици деца от цялата страна на стадиона на НСА. Надпреварата е част от традиционния лига GoKids, който дава възможност на децата да направят първите си стъпки в леката атлетика.

„Благодаря на всички, че уважихте събитието, което събира хиляди деца ежегодно. Благодаря на всички родители и деца, които при слънце и дъжд са на стадиона в името на любовта към атлетиката“, заяви Георги Павлов при официалното откриване на състезанието.

„За мен е изключителна чест, че днес до нас са такива достойни хора. Това показва, че леката атлетика не е сама и че има подкрепа. А с тази подкрепа вярвам, че ще вървим напред. Специални благодарности и на министър Керязов, че още в първите ми дни като президент на федерацията е тук, за да уважи нашето събитие в Деня на спорта. Благодаря и на Национална спортна академия - тук се чувстваме като у дома, въпреки че все още нямаме наш дом. Пожелавам успех на всички участници“, допълни Павлов.

Министър Керязов, Весела Лечева и проф. Петков дадоха старт на част от първите бягания на 60 метра, а след това заедно с Георги Павлов се включиха и в награждаването на децата. Всички се обединиха около важността с общи усилия да бъде развит детско-юношеския спорт у нас.

Атлетическата лига GoKids продължава да бъде една от най-успешните инициативи за популяризиране на леката атлетика сред децата, като съчетава спортен дух, радост от движението и възможност за изява на младите таланти.