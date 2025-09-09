БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима българи се качват на ринга днес на световното в Ливърпул

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Родното участие ще бъде открито от около 16:45 ч.

хавиер ибаниес тръгва париж бронза категория боксовия турнир
Слушай новината

Българските национали ще се вкопчат в битка за нови победи днес на световното първенство по бокс в Ливърпул. Четирима наши представители ще се качат на ринга в града на Бийтълс, за да поемат към четвъртфиналите.

Програмата ще открие Хавиер Ибаниес (55 кг). Около 16:45 часа третият от Олимпийските игри в Париж ще се изправи срещу европейския шампион за мъже до 23 години от София – Патси Джойс (Ирландия).

След по-малко от час Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с представителя на Фиджи Аминиаси Саратибау.

В 20:15 часа бронзовата медалистка от световно първенство и многократна европейска шампионка Севда Асенова (48 кг) трябва да срещне местната надежда и №1 на Стария континент за девойки Алис Пъмфри.

Програмата ще закрие Семьон Болдирев (85 кг). Третият в света при младежите ще срещне турчина Самет Ерсой. Битката ще се проведе около полунощ.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Семьон Болдирев #Севда Асенова #Хавиер Ибаниес #Уилиам Чолов

