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Четирима маскирани пребиха 72-годишен мъж в Стара Загора, двама от тях се издирват

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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души потърсили спешна помощ исул протеста

Мъж на 72 години пострада след нанесен му побой от четирима маскирани в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в града.

Сигнал за инцидента е подаден на спешния телефон 112 вчера около 14.30 часа. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който намерил потърпевшия. Той бил откаран към Центъра за спешна медицинска помощ за преглед.

В резултат на проведените издирвателни мероприятия на полицейските служители са установени две момчета на 17 и 14 години, съпричастни към извършеното деяние. Другите двама се издирват.

Двете момчета са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

#полицията в Стара Загора #пребит мъж

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