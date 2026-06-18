Четирима маскирани пребиха 72-годишен мъж в Стара Загора, двама от тях се издирват

Мъж на 72 години пострада след нанесен му побой от четирима маскирани в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в града.

Сигнал за инцидента е подаден на спешния телефон 112 вчера около 14.30 часа. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който намерил потърпевшия. Той бил откаран към Центъра за спешна медицинска помощ за преглед.

В резултат на проведените издирвателни мероприятия на полицейските служители са установени две момчета на 17 и 14 години, съпричастни към извършеното деяние. Другите двама се издирват.

Двете момчета са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.