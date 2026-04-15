Четирима пострадаха при катастрофа на АМ „Струма“

Четирима души – две жени и две деца – са пострадали при катастрофа на 59-ия км на автомагистрала „Струма“, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка. Сблъскали са се румънски бус и лек автомобил. Пострадалите са пътували в лекия автомобил и са настанени в болница в Дупница.

Движението в участъка в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.