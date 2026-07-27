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Четвърти дрон в румънското въздушно пространство за четвърти пореден ден

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Румъния може да обяви за персона нон-грата руския посланик в страната

румъния задейства договора нато заради инцидентите дронове последните дни
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Четвърти дрон в румънското въздушно пространство за четвърти пореден ден. Предишните три бяха свалени във въздуха, а дронът, проникнал тази сутрин е напуснал бързо румънското небе.

Румъния може да задейства член 4 от договора за НАТО, каза министърът на външните работи на страната Оана Цою в интервю за Диджи24.

Решението дроновете да бъдат сваляни беше взето, след като в края на май руски дрон се вряза в жилищен блок в град Галац.

От началото на войната десетки дронове са прониквали в румънското въздушно пространство – включително и днес за кратко дрон навлезе в района на делтата на Дунав, за четвърти пореден ден. Отново бяха вдигнати изстребители F-16, но дронът напусна Румъния само няколко минути по-късно и не беше свален като предишните три.

Румъния реагира остро с привикване на руския посланик и обявяването на служител на руското посолство за персона нон-грата. Вижте какво каза министърката на външните работи Оана Цою:

Оана Цою, министър на външните работи: "Привикването на руския посланик е протестна мярка. Знаете, че направихме същото и след разбиването на дрона в Галац и след други инциденти с дронове от типа "Шахед", с произход Руската федерация, навлизали нелегално и без разрешение във въздушното ни пространство."

След инцидента в Галац беше затворено руското консулство в Констанца. Сега бившият министър на външните работи Кристиан Дяконеску и бившият президент Траян Бъсеску заявиха, че Румъния би трябвало да предприеме още по-сериозни мерки предвид непосредствената опасност за гражданите си и да активира член 4 на северноатлантическия договор.

Той предполага, че държава-членка може да изиска официални консултации с останалите съюзници в НАТО, в случай че счете, че има заплаха срещу сигурността и териториалната ѝ цялост.

Цою каза, че засега това няма да бъде направено, но не го изключи в бъдеще.

При продължаване на инцидентите се обсъжда включително и възможността за обявяването на руския посланик в Букурещ за персона нон грата.

#персона нон-грата #член 4 на НАТО #задействане #румъния #Руски посланик #дронове

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