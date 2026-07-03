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ЦСКА привлече национал на Бенин под наем от Ботев Враца

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Спорт
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Тамиму Уору е третото ново попълнение на "червените".

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Снимка: Startphoto.bg
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Националът на Бенин Тамиму Уору е третото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Десният краен защитник пристига при „армейците“ от Ботев Враца под наем с опция за откупуване, съобщиха от "червения" клуб.

Тамиму Уору е роден на 3 май 2003 г. в Бенин. Кариерата му преминава през елитната дивизия на Обединените арабски емирства, където защитава цветовете на Хата Клуб, а преди това играе за ФК Гагра (Грузия).

Бранителят е бил част от различните юношески и младежки национални селекции на Бенин, а през 2023 г. дебютира за представителния тим на своята родина. До момента има 16 мача с националната фланелка.

През февруари 2026 г. Тамиму Уору преминава в Ботев Враца, където изиграва 7 двубоя и отбелязва 1 попадение.

Тамиму Уору е третото ново попълнение на ЦСКА това лято след италианския халф Стефано Сенси и нидерландския нападател Жоел Цварц.

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#Ботев Враца

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