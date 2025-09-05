БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЦСКА спечели затворената контрола с Радник

Точни за успеха бяха Давид Пастор и Леандро Годой.

Славия – ЦСКА
ЦСКА записа победа с 2:0 над сръбския Радник (Сурдулица) в приятелска среща, играна на базата в Панчарево.

В 26-ата минута "червените" поведоха в резултата, след като Кевин Додай комбинира с Давид Пастор, който прати топката във вратата за 1:0.

В 38-ата минута ЦСКА удвои аванса си. Отново Додай бе в основата на попадението, след като направи индивидуален пробив и стреля опасно. Вратарят на Радник успя да отрази удара, но Леандро Годой бе на точното място и реализира при добавката.

Докрая на полувремето "армейците" продължиха да атакуват, като в самия край Кевин Додай отново бе близо до гол, но ударът му премина над напречната греда.

След почивката темпото леко спадна, като и двата отбора не успяха да създадат чисти голови положения. Все пак „червените“ имаха своите шансове – Мохамед Брахими стреля неточно от добра позиция, а Георги Чорбаджийски отправи силен удар, който бе спасен от стража на Радник.

Следващият официален двубой на ЦСКА е домакинство срещу Септември на 13 септември, събота, от 20:15 ч.

#ФК Радник Сурдулица #ПФК ЦСКА София

Квалификации Евро 2027 U21: България - Гибралтар 3:0 (ГАЛЕРИЯ)
Квалификации Евро 2027 U21: България - Гибралтар 3:0 (ГАЛЕРИЯ)
Локомотив София се раздели със защитник Локомотив София се раздели със защитник
Чете се за: 00:37 мин.
ЦСКА 1948 преотстъпи младежки национал на Септември ЦСКА 1948 преотстъпи младежки национал на Септември
Чете се за: 00:30 мин.
Гол в последната секунда попречи на Черно море да победи Фарул в контрола Гол в последната секунда попречи на Черно море да победи Фарул в контрола
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Продължават рокадите в ЦСКА Продължават рокадите в ЦСКА
Чете се за: 00:45 мин.

Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
По света
