ЦСКА спечели затворената контрола с Радник

ЦСКА записа победа с 2:0 над сръбския Радник (Сурдулица) в приятелска среща, играна на базата в Панчарево.

В 26-ата минута "червените" поведоха в резултата, след като Кевин Додай комбинира с Давид Пастор, който прати топката във вратата за 1:0.

В 38-ата минута ЦСКА удвои аванса си. Отново Додай бе в основата на попадението, след като направи индивидуален пробив и стреля опасно. Вратарят на Радник успя да отрази удара, но Леандро Годой бе на точното място и реализира при добавката.

Докрая на полувремето "армейците" продължиха да атакуват, като в самия край Кевин Додай отново бе близо до гол, но ударът му премина над напречната греда.

След почивката темпото леко спадна, като и двата отбора не успяха да създадат чисти голови положения. Все пак „червените“ имаха своите шансове – Мохамед Брахими стреля неточно от добра позиция, а Георги Чорбаджийски отправи силен удар, който бе спасен от стража на Радник.

Следващият официален двубой на ЦСКА е домакинство срещу Септември на 13 септември, събота, от 20:15 ч.