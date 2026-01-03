Цветът на 2026 година е „облачно бяло“. Това е много светъл и мек нюанс на бялото, който не е рязък, а по-скоро спокоен и нежен.

Той е избран от Pantone Color Institute – организацията, която всяка година определя цвят, отразяващ настроенията и посоката, в която се движи светът.

Според експертите „облачно бялото“ символизира спокойствие, яснота и ново начало. Цветът напомня на чист лист и носи усещане за баланс в динамичното и напрегнато ежедневие.

Очаква се този нюанс да бъде много използван през 2026 година в модата, интериорния дизайн и визуалната култура като цяло.