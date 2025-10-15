"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик

„Да, България“ сезираха вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), във връзка с множеството сведения за купуване на гласове на проведените тази неделя избори за общински съвет в Община Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на партията.

От „Да, България“ искат институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка за установяване по ясен и категоричен начин на всички обстоятелства и злоупотреби, много от които бяха излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи.

Най-фрапиращите кадри бяха от с. Огняново.

От формацията настояват за разследване и ясна информация на конкретни въпроси, включително:

“Беше ли целесъобразно и законосъобразно при задържането на въпросните лица по реда и при условията на чл.155 от НПК да бъде извършен оглед на местопроизшествието?

Следваше ли да бъде извършено на основание чл.159 от НПК претърсване и изземване на колите и личен обиск на задържаните лица по реда на НПК?

"Настояваме компетентните органи да проверят има ли данни за закононарушение и/или престъпление в извършеното претърсване на автомобилите и личния обиск на установените лица, както и изземване на списъците с лицата в придобилия публичност червен тефтер, намерен у едно от лицата, които действия явно не са по реда на НПК, респ. защо от тях не следва логичното последващо действие, а именно образуване на досъдебно производство".

Налични ли са в МВР или друга компетентна инстититуция описани на копюрите с 50 – левови копюри, колко на брой са те и установено ли е чия собственост са?

Какъв е законният произход на тези банкноти?

Вписаха ли се имената на присъстващите на място свидетели и разпитани ли са те?

Законосъобразно ли са действали служителите на място, които веднага преценяват, че няма данни за извършено престъпление и толкова бързо може ли да се извърши проверка при липсата на воля и желание за събиране на доказателства?