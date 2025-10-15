"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик

От формацията настояват за разследване и ясна информация на конкретни въпроси
„Да, България“ сезираха вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), във връзка с множеството сведения за купуване на гласове на проведените тази неделя избори за общински съвет в Община Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на партията.
От „Да, България“ искат институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка за установяване по ясен и категоричен начин на всички обстоятелства и злоупотреби, много от които бяха излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи.
Най-фрапиращите кадри бяха от с. Огняново.
От формацията настояват за разследване и ясна информация на конкретни въпроси, включително:
“Беше ли целесъобразно и законосъобразно при задържането на въпросните лица по реда и при условията на чл.155 от НПК да бъде извършен оглед на местопроизшествието?
Следваше ли да бъде извършено на основание чл.159 от НПК претърсване и изземване на колите и личен обиск на задържаните лица по реда на НПК?
"Настояваме компетентните органи да проверят има ли данни за закононарушение и/или престъпление в извършеното претърсване на автомобилите и личния обиск на установените лица, както и изземване на списъците с лицата в придобилия публичност червен тефтер, намерен у едно от лицата, които действия явно не са по реда на НПК, респ. защо от тях не следва логичното последващо действие, а именно образуване на досъдебно производство".
"Що се отнася до КПК, предвид риска частни интереси да влияят върху свободното формиране на избирателната воля, от партията смятат за необходимо Комисията да бъде ангажирана с цялостна проверка по Закона за противодействие на корупцията като изиска от МВР, прокуратурата и други органи всички относими материали, проследи произхода и движението на установените парични средства и евентуални облагодетелствания, извърши съпоставка с декларациите за имущество и интереси на евентуално замесени публични длъжностни лица, анализира наличието на конфликт на интереси, корупционен натиск или зависимости, установи каналите на финансиране (ако има такива) и възможни посредници и предприеме съответните административни мерки и санкции".