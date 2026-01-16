БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Данаил Димов: БОК е пред угрозата да не може да финансира дейността си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
Спорт
Запази

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет коментира докъде е стигнала сагата за властта в централата.

Данаил Димов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет (БОК) Данаил Димов застана пред медиите след поредното дело срещу решенията на Общото събрание на БОК на 19 март миналата година.

Този път жалбоподател беше Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай.

"Нормално протече заседанието. Нека не забравяме, че това е второ заседание все пак, чакаха се само едни доказателства, които бяха предоставени. Доколко са съотносими те към делото, аз имам моите професионални съмнения от юридическа гледна точка. И то по една-единствена причина - всичко, което БОК предоставя като доказателства, го поставям под голямо съмнение", започна Димов след иначе краткото заседание в съда.

Според него делата целят единствена забавяне на предаването на властта.

"Това е смисълът на цялата поредица от тези дела. Да са много, да се проточат във времето и г-жа Костадинова да си стои там. Проблемът обаче е, че МОК спря финансирането на БОК. В момента тече подготовка за Олимпиада, трябва да се плащат много разходи. Комитетът не може да се възползва от плащанията. МОК постави три условия, те са много ясни. Имахме обещания от г-жа Костадинова, водили сме разговори с нея, но си остана с обещанията", продължи той.

Димов изрази част от притесненията си.

"Притесняват ме делата само от една-единствена гледна точка - при едно от предишните дела два съдебни състава отсъдиха едно, а трети съдебен състав отсъди нещо различно. Когато преведохме решението, реакцията от юридическия екип на МОК беше показателна - те се хванаха за главата. Наложи се да им обяснявам, че когато имаме един съдия от малък провинциален съд, който не става и за него, и е командирован в най-големия съд в страната, и е бутан кариерно, командировъчното му отдавна е изтекло, през този съдия могат да се постигнат всякакви решения, това не е изненада. Тук за мен говорим за чиста форма на корупция. Не си я представяйте само като просто даване на пари, тя може да е и на други нива", допълни главният секретар на централата.

Относно коментара на Стефка Костадинова, че той е "г-н Никой", Димов определи управлението й с една дума - нищо.

"Изказът й напълно подхожда на интелекта, възпитанието, образованието на г-жа Костадинова, на речника й. 20 години нейното управление в БОК се изчерпва с една дума - "нищо". В крайна сметка, като погледне човек сайта на МОК седят имената на този г-н Никой и Весела Лечева. Нея я няма, точно това имах предвид, като казах, че е зачеркната. Не става въпрос за нейните рекорди. За моето поколение тя все още е иконата, големият спортист. Но за поколението на сина ми и на нейния син, тя остава човекът, записал най-срамната страница в историята на БОК", направи тъжна констатация той.

Димов призна, че БОК изпитва проблемите.

"Има проблеми. Със спряното финансиране, аз предвиждам, че БОК ще се изправи в един момент пред невъзможност да финансира дейността си. Поне да не страда дейността, защото в един момент няма да има пари за заплати. За момента логистично спортистите са осигурени. Имаме достатъчно разходи по изпращането на делегацията за Олимпиадата. Тези средства седят блокирани. Няма вечно някой да спасява г-жа Костадинова през натиск на някой министър или министерство или някое дружество да вкара пари в БОК, защото и това се случи. А още по-скандално е кое дружество ги превежда. Ако това се разбере в МОК - защото ние сме единственият олимпийски комитет, който има за спонсор компания, която произвежда оръжия, с които се убиват хора. Това противоречи на всички етични принципи на МОК. Ръководството на МОК не е наясно все още с тоя проблем", алармира генсекът на централата.

Димов разкри, че предстоят още две дела.

"Делата продължават да се точат, има още две, които не са тръгнали още. Искрено се надявам да настъпи някаква промяна в нашата държава и най-вече в съдебната система. В България се извършиха много престъпления срещу правосъдието, и то от магистрати. Крайно време е те да отговорят за действията си", завърши Данаил Димов.

#Данаил Димов #Български олимпийски комитет

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
3
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
4
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
5
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
6
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Други спортове

Хана Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Руполдинг
Хана Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Руполдинг
Джовани Францони записа първи успех за Световната купа на супергигантския слалом във Венген Джовани Францони записа първи успех за Световната купа на супергигантския слалом във Венген
Чете се за: 02:40 мин.
Насер Ал-Атия продължава да крачи към титлата на Рали Дакар Насер Ал-Атия продължава да крачи към титлата на Рали Дакар
Чете се за: 02:20 мин.
Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт" Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев
Чете се за: 01:27 мин.
Радослав Росенов се прицели в европейска титла на родна земя Радослав Росенов се прицели в европейска титла на родна земя
Чете се за: 07:05 мин.

Водещи новини

Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода" Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Канада и Китай засилват сътрудничеството си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ