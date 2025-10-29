БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чувах ги да викат и да аплодират по трибуните, сподели руският гимнастик, който е роден в София и спечели сребро на шампионата в индонезийската столица.

Даниел Маринов: Българите ме подкрепяха в Джакарта
Роденият в София руски гимнастик Даниел Маринов е почувствал силна подкрепа от българския отбор по време на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, каза той пред ТАСС.

Шампионатът се проведе в индонезийската столица от 19 до 25 октомври. Маринов, чийто баща е българин, а майка му е рускиня, спечели бронзов медал на успоредка.

"По време на световното първенство видях момчетата от българския отбор и беше много приятно да разговарям с тях. Познавам почти всички, включително треньорите. В Джакарта българите ме подкрепяха, чух ги да викат и да аплодират от трибуните", каза състезателят.

Той разкри, че през 2022 година, когато руснаците са били наказани и не са участвали в международни състезания, е получил предложение от българските си колеги да се върне в София.

"Но това по никакъв начин не е било желание да ме примамят. Просто ми казаха, че са готови да ми предоставят възможност да участвам в международни състезания по всяко време. А сега, в Джакарта, изобщо нямаше намеци. Никой дори не си спомня какво се случи преди три години", завърши той.

20-годишният Маринов дебютира на голямо първенството по време на шампионата на планетата в Индонезия.

