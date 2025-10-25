БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Бронз за Даниел Маринов на световното по спортна гимнастика в Джакарта

Спорт
Руснакът с български корени заслужи отличието на успоредка на шампионата.

Бронз за Даниел Маринов на световното по спортна гимнастика в Джакарта
Снимка: БТА
Даниел Маринов спечели бронзов медал на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта. Руснакът с български корени заслужи отличието на успоредка на шампионата, който приключи днес в индонезийската столица.

Маринов, който зае седмо място на финала в индивидуалния многобой, беше оценен с 14.466 точки. За него това е първо отличие при дебют на шампионат на планетата, на който участва с неутрален статут. На висилка той остана осми с 12.566.

Победител на успоредка с 15.300 стана Цзоу Цзинюан (Китай), а втори е Томохару Цуногаи (Япония) с 14.500.

На прескок златото спечели олимпийският шампион Карлос Юло (Филипини) със средна оценка 14.866 точки, а на висилка първи е Броуди Малоун (САЩ) с 14.933.

На финалите при жените китайката Цинин Чжан триумфира на греда с 15.166, а на земя златото взе японката Аико Сугихара с 13.833 точки.

Около 500 състезатели от рекордните 80 държави участваха на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта.

