Даниел Трифонов и Мишел Арабаджиева триумфираха в многобоя на държавното първенство по спортна гимнастика

Даниел Трифонов и Мишел Арабаджиева спечелиха титлите в многобоя при мъжете и жените на държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика, което се провежда в тренировъчната зала на „Арена 8888“ в София.

При мъжете националът на Левски-Спартак Даниел Трифонов заслужи златния медал със сбор от 78.800 точки. Той демонстрира постоянство на всичките шест уреда, като получи оценки от 12.900 на земя, 12.500 на кон с гривни, 12.500 на халки, 14.100 на прескок, 13.400 на успоредка и 13.400 на висилка.

Сребърното отличие спечели неговият съотборник Йоан Иванов със 74.100 точки, а трети завърши Божидар Златанов (Интерком Груп Черноморски юнак) със 73.433 точки.

В надпреварата участваха и националите Йордан Александров, Давид Иванов, Раян Радков, Теодор Трифонов, Димитър Димитров и Мартин Мишев, които се състезаваха само на отделни уреди и не се включиха в битката за многобоя.

При младежите шампион стана Никълъс Наков (Левски-Спартак) със 74.866 точки, а при юношите старша възраст титлата заслужи Борис Караджинов (ЦСКА) със 71.500. В категорията за състезатели със синдром на Даун първото място зае Емилиян Костадинов с 38.100 точки.

При жените Мишел Арабаджиева (Интерком Груп Черноморски юнак) триумфира с общ резултат от 48.699 точки. Националката получи 13.133 на прескок, 9.666 на смесена успоредка, 12.900 на греда и 13.000 на земя.

Втора се класира Никол Соколова (Стрийт Уоркаут България) с 46.999 точки, а бронзовият медал остана за Кристин Кръстева (Юнак, Хасково) с 45.166.

При девойките старша възраст шампионка стана Биляна Кръстева (Стрийт Уоркаут България) с 47.065 точки, а при кадетките титлата спечели Димана Рангелова (ЦСКА) с 44.800.

В отборното класиране Интерком Груп Черноморски юнак завоюва първите места при мъжете, младежите и юношите, докато при жените шампионската титла спечели Стрийт Уоркаут България. При девойките старша възраст №1 е Левски-Спартак, а при кадетките първото място зае Интерком Груп Черноморски юнак.

В неделя държавното първенство продължава с финалите на отделните уреди във всички възрастови групи.