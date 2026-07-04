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Христина Пенева и Калоян Петров донесоха две български участия на полуфиналите на Световната купа в Коимбра

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Спорт
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Пенева записа най-силното представяне в кариерата си, а Калоян Петров също намери място сред най-добрите след квалификациите

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България ще има двама представители на полуфиналите на Световната купа по скокове на батут в Коимбра (Португалия). Христина Пенева при жените и Калоян Петров при мъжете преодоляха успешно квалификациите и си осигуриха място сред най-добрите в надпреварата.

Пенева направи най-силното състезание в кариерата си до момента, след като получи оценка от 54.900 точки и завърши на 16-о място сред 47 участнички. Така тя заслужено продължи към полуфиналната фаза.

Марияна Узунова остана извън полуфиналите, след като се нареди на 31-вото място с 52.330 точки. Катерина Кулешова, която се завърна на международната сцена след едногодишно отсъствие заради контузия, приключи квалификацията на 42-ра позиция с 36.140 точки.

При мъжете Калоян Петров също намери място сред полуфиналистите. Българинът събра 57.900 точки, което му отреди 22-ро място в конкуренцията на 50 състезатели и право да продължи борбата за отличията.

#Световна купа по скокове на батут в Алкмаар 2026

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