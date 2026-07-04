Финал за Христомира Поповска в Песак

Христомира Поповска се класира за финала на единично жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series" във френския град Песак.

Поставената под номер 2 българка победи Нгок Ван Ли (Виетнам) с 21:17, 13:21, 21:16 и постигна четвърти пореден успех в надпреварата.

На финала утре Поповска ще играе срещу водачката в схемата Ву Тхи Чанг (Виетнам).

При мъжете Илиян Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от френския квалификант Лени Юбер с 13:21, 18:21.