Финал за Христомира Поповска в Песак

Българката отказа представителка на Виетнам на френска земя.
Христомира Поповска се класира за финала на единично жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series" във френския град Песак.
Поставената под номер 2 българка победи Нгок Ван Ли (Виетнам) с 21:17, 13:21, 21:16 и постигна четвърти пореден успех в надпреварата.
На финала утре Поповска ще играе срещу водачката в схемата Ву Тхи Чанг (Виетнам).
При мъжете Илиян Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от френския квалификант Лени Юбер с 13:21, 18:21.