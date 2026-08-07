Българските грации получиха трибагреника преди световното първенство във Франкфурт

Българският национален отбор по художествена гимнастика - индивидуално и ансамбъл, беше официално изпратен за световното първенство във Франкфурт. Тържествената церемония се състоя в Национална спортна база "Спорт Палас“ във Варна, където гимнастичките получиха пожелания за успешно представяне на най-важния форум за сезона.

На събитието присъстваха състезателките от ансамбъла Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова, както и индивидуалната ни звезда Стиляна Николова. Заедно с тях бяха и треньорките Весела Димитрова, Ясена Стойнева и Валентина Иванова. Единствено Ева Брезалиева не успя да присъства на официалното изпращане.

Сред официалните гости бяха представители на местната власт, спортните институции и клубовете по художествена гимнастика във Варна, които пожелаха успех на националките преди заминаването им за Германия.

По време на церемонията гимнастичките получиха българския трибагреник като символ на отговорността да представят достойно страната ни на световния шампионат. Те бяха зарадвани и с традиционните корабийки на легендата Мария Чиприанова - символ на късмета, който неизменно съпътства националния отбор преди големи международни състезания.

От ръководството на Двореца на културата и спорта във Варна националките и техните треньорки получиха и златни юбилейни плакети в знак на признателност за постигнатите успехи и с пожелание да се завърнат от Световното първенство във Франкфурт с нови отличия за България.