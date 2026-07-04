Мирослава Минчева спечели държавната титла на 25 метра пистолет

Европейската шампионка триумфира в София, а Самуил Донков и Антон Ризов също се окичиха със златни медали
Мирослава Минчева завоюва титлата на 25 метра пистолет при жените на Държавното първенство по спортна стрелба, което се провежда на стрелбищен комплекс „Гео Милев“ в София.
Европейската шампионка в дисциплината от Шатору през миналото лято беше най-точна във финала и заслужено спечели златния медал с актив от 34 точки.
Сребърното отличие остана за Лидия Ненчева (СК Тракия Пловдив), която завърши с 30 точки, а бронзът заслужи състезателката на Светкавица (Търговище) Антоанета Костадинова с 26 точки.
При мъжете в дисциплината 50 метра пистолет шампион стана Самуил Донков (Левски). Второто място зае Николай Панов (Тракия), а трети се нареди Цветослав Макавеев (Бургас).
В надпреварата на пушка от положение легнал при мъжете златния медал спечели Антон Ризов (Тракия), следван от своите съотборници Георги Канев и Георги Топалов.