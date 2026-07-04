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Рахим Рашайда и Ива Стоянова станаха държавни шампиони на шпага

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Спорт
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Титлите при мъжете и жените отидоха съответно при състезателите на НСА и Черно море Варна

рахим рашайда шесто европейската купа шпага
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Рахим Рашайда и Ива Стоянова триумфираха с държавните титли на шпага при мъжете и жените на шампионата на България по фехтовка, който се провежда във Варна.

В индивидуалната надпревара при мъжете Рашайда, представител на НСА, се пребори за златния медал сред общо 51 състезатели от девет клуба. Сребърното отличие заслужи Тодор Михалев от Олимпик, а бронзовите медали си поделиха Явор Денчев (НСА) и Теодор Петров (Пентатлон).

При жените шампионка стана Ива Стоянова от Черно море Варна, която оглави класирането сред 32 фехтовачки от осем клуба. Втора завърши Михаела Стефанова от Пентатлон, а на третото място се наредиха Матея Петкова (НСА) и Радостина Куртакова (Пентатлон).

Държавното първенство във Варна ще приключи в неделя с отборните състезания при мъжете и жените.

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