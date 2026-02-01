Дания спечели европейската титла по хандбал за мъже

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На финала датчаните се справиха с Германия.

Дания хандбал
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Световният и олимпийски шампион Дания триумфира на европейското първенство по хандбал за мъже, след като на финала победи Германия с 34:27 (18:16). Това е първа континентална титла за датчаните от 2012 г., а тимът вече е трикратен първенец.

Симон Питлик отбеляза осем гола, а Матияс Гидсел стана водещ реализатор на турнира с 68 попадения и бе избран за най-добър играч на шампионата. Вратарят Емил Нилсен завърши с 31% спасявания, втори в крайното класиране.

Финалът бе равностоен до почивката, но Дания дръпна с два гола и запази преднината до края, завършвайки серията си с пет безответни попадения в заключителните минути.

В мача за третото място Хърватия надви Исландия с 34:33 и взе бронза за четвърти път в историята си.

Следващото европейско първенство ще се проведе през 2028 г. в Португалия, Испания и Швейцария, шест месеца преди Олимпийските игри в Лос Анджелис.

