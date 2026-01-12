БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Как да разпознаем фалшивото евро?
ЗАПАЗЕНИ

Дария Касаткина продължава във втория кръг в Аделиада

от БНТ
Рускинята отказа Мария Сакари на австралийска територия.

Рускинята Даря Касаткина се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Аделаида (Австралия) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Бившата номер 8 в световната ранглиста на УТА победи участващата с "уайлд кард" Мария Сакари (Гърция) със 7:6(2), 6:4 за близо два часа игра.

Касаткина преодоля пасив от 1:4 в първия сет, който спечели след тайбрек със 7:2. Във втората част тя поведе с 3:0, изостана с 3:4, но направи два поредни пробива и след 6:4 затвори мача.

Две от поставените напуснаха надпреварата още в първия кръг. Номер 4 Екатерина Александрова (Русия) загуби от румънката Жаклин Кристиан с 4:6, 4:6, а номер 5 Клара Таусон (Дания) отстъпи пред Айла Томлянович (Австралия) с 6:7(5) и отказ.

Номер 6 в схемата Емма Наваро (САЩ) елиминира Емерсон Джоунс (Австралия) с 6:3, 6:3, а номер 8 Виктория Мбоко (Канада) надделя над Беатрис Адад Мая (Бразилия) с 5:7, 6:3, 6:2.

Рускинята Анна Калинская също продължава напред след успех над Елена-Габриела Русе (Румъния) с 6:0, 6:3, а Мари Боузкова (Чехия) се справи с испанката Паула Бадоса - 3:6, 6:3, 6:4.

