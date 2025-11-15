БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:00 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Общо 14 мъже и шест жени от седем града в България мерят сили в двата спорта.

Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе
Снимка: БТА
Слушай новината

Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе. Общо 14 мъже и шест жени от седем града в България мерят сили в двата спорта в зала „Арена Русе“ в крайдунавския град.

Сутринта са партиите по шах. Главен съдия е председателят на шахматен клуб „Дунав 1931“ Пламен Митев. В следобедните часове ще се състоят и надпреварите в различните групи по бадминтон.

По време на откриването председателят на Българската параолимпийска федерация Илия Лалов връчи специален плакет на заместник-кмета на Русе Златомира Стефанова за съдействието, което оказва Общината за организацията на състезанията за хора с увреждания.

Той отличи и работата и ентусиазма на председателя на спортния клуб „Олимп - спортът е равнопоставен“ Георги Гаев, който е домакин и организатор на шампионатите.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
2
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
3
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
4
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
5
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
6
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: Други спортове

Отиде си Светослав Батов
Отиде си Светослав Батов
Спортни новини 15.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.11.2025 г., 12:25 ч.
Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1 Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1
Чете се за: 00:47 мин.
Вписаха Георги Павлов за президент на БФЛА Вписаха Георги Павлов за президент на БФЛА
Чете се за: 01:32 мин.
Боян Йотов спечели бронз на Гран при по джудо в Загреб Боян Йотов спечели бронз на Гран при по джудо в Загреб
Чете се за: 00:57 мин.
Весела Лечева участва в консултация с Кърсти Ковънтри Весела Лечева участва в консултация с Кърсти Ковънтри
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Протест срещу жестокостта над животни във Варна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ