Георги Караджинов зае десето място в паралелен слалом по сноуборд за Европейската купа

Стоян Пепеланов и Александър Георгов също участваха в надпреварата.
Георги Караджинов зае десето място в паралелния слалом по сноуборд за Европейската купа в Монинец, Чехия.
Караджинов достигна до осминафиналите, където даде време от 1:06.51 минута.
Още двама българи участваха в надпреварата. Стоян Пепеланов е 32-и, а Александър Георгов беше дисквалифициран.
Победител стана Вернер Пич от Австрия.
За талантливия сноубордист това е второ силно представяне за ЕК след четвъртото място в Гьотчен на 13 декември.