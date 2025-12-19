Георги Караджинов зае десето място в паралелен слалом по сноуборд за Европейската купа

Георги Караджинов зае десето място в паралелния слалом по сноуборд за Европейската купа в Монинец, Чехия.

Караджинов достигна до осминафиналите, където даде време от 1:06.51 минута.

Още двама българи участваха в надпреварата. Стоян Пепеланов е 32-и, а Александър Георгов беше дисквалифициран.

Победител стана Вернер Пич от Австрия.

За талантливия сноубордист това е второ силно представяне за ЕК след четвъртото място в Гьотчен на 13 декември.