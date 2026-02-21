Девет комплекта медали бяха раздадени в предпоследния ден на Игрите в Милано/Кортина 2026.

В масовия старт на 12.5 км за жени по биатлон Осеан Мишлон (Франция) стана първа, а българките Лора Христова и Милена Тодорова завършиха съответно на 14-о и 20-о място.

Норвежката звезда Йоханес Клаебо завоюва шеста титла след триумф в ски бягане на 50 км класически стил. Българинът Даниел Пешков финишира на 42-а позиция.

В бързото пързаляне с кънки в масовия старт Йорит Бергсма (Нидерландия) взе златото при мъжете, а при жените шампионка стана неговата сънародничка Марайке Груневалд.

Канада победи Великобритания и спечели златните отличие в турнира по кърлинг за мъже.