Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Даниел Пешков: Успях да победя себе си

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Българският национал благодари за подкрепата.

Даниел Пешков
Снимка: Български олимпийски комитет
Българинът Даниел Пешков беше удовлетворен от 42-о място в масовия старт на 50 километра в класически стил в последното състезание по ски бягане при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

23-годишният Пешков, който е дебютант на зимни Игри, беше 40-и след 33 километра, но до финала загуби още две позиции, като финишира за 2:33:00.0 часа.

Публикацията на Пешков в социалната мрежа "Инстаграм":

Днес успях да победя себе си. Преминах през много болка, но въпреки това завърших тези зверски 50 км на 42-о място. Преди днешния ден не бях удовлетворен от постигнатите резултати, но не спрях да вярвам и да мечтая.

Тук и сега е моментът да благодаря на хората, които бяха до мен и ме подкрепяха въпреки трудните моменти - те самите знаят кои са. Благодаря ви и ви обичам!

#Милано/Кортина #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Даниел Пешков

