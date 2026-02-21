Лаура Нолте и Дебора Леви спечелиха за втори пореден път олимпийската титла в бобслея при двойките жени

Германките Лаура Нолте и Дебора Леви защитиха олимпийската си титла при двойките жени и станаха едва вторите състезателки, които правят това в женския бобслей.

Нолте и Леви бяха с класа над останалите си съпернички в забутването и с изключение на първия манш, в който бяха втори, в останалите три постигнаха най-добър резултат. Те завършиха с общо време от 3:48.46 минути и победиха сънародничките си Лиза Буквиц и Нееле Шутен с повече от половин секунда разлика.

Буквиц и Шутен останаха със сребърния медал с пасив от 0.53 секунди, а бронзът с пасив от 0.75 секунди остана за американките Кейли Армбрустър Хъмфрис и Джазмин Джоунс.

За Нолте това е втори медал от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, тъй като тя взе сребро и в монобоба. Другото историческо постижение за Нолте и Леви бе втората поредна олимпийска титла след тази в Пекин през 2022 година. До момента два златни медала в женските двойки бяха печелили единствено Кейли Хъмфрис (бел. р - докато тя се състезаваше за Канада) и Хедър Мойс (Канада).