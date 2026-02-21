БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лаура Нолте и Дебора Леви спечелиха за втори пореден път олимпийската титла в бобслея при двойките жени

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
За Нолте това е втори медал от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Лаура Нолте Дебора Леви
Снимка: БТА
Германките Лаура Нолте и Дебора Леви защитиха олимпийската си титла при двойките жени и станаха едва вторите състезателки, които правят това в женския бобслей.

Нолте и Леви бяха с класа над останалите си съпернички в забутването и с изключение на първия манш, в който бяха втори, в останалите три постигнаха най-добър резултат. Те завършиха с общо време от 3:48.46 минути и победиха сънародничките си Лиза Буквиц и Нееле Шутен с повече от половин секунда разлика.

Буквиц и Шутен останаха със сребърния медал с пасив от 0.53 секунди, а бронзът с пасив от 0.75 секунди остана за американките Кейли Армбрустър Хъмфрис и Джазмин Джоунс.

За Нолте това е втори медал от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, тъй като тя взе сребро и в монобоба. Другото историческо постижение за Нолте и Леви бе втората поредна олимпийска титла след тази в Пекин през 2022 година. До момента два златни медала в женските двойки бяха печелили единствено Кейли Хъмфрис (бел. р - докато тя се състезаваше за Канада) и Хедър Мойс (Канада).

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:52 мин.
#Милано/Кортина 2026

Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ
Финландия победи Словакия в малкия финал на олимпийския турнир по хокей при мъжете
Чете се за: 02:27 мин.
Девет комплекта медали бяха раздадени в предпоследния ден на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 00:55 мин.
Канада спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за мъже от 12 години
Чете се за: 02:10 мин.
Даниел Пешков: Успях да победя себе си
Чете се за: 01:02 мин.
Финландия и Словакия влизат в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:02 мин.

