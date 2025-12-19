БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Стеен Олсен ще пропусне Зимните олимпийски игри

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Норвежецът претърпя операция на коляното.

Александър Стеен Олсен
Снимка: БТА
Норвежецът Александър Стеен Олсен ще пропусне всички стартове в алпийските ски на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през следващата година, след като претърпя операция на коляното, съобщава агенция Ройтерс.

Стеен Олсен, на 24 години, е сребърен медалист от отборното състезание в алпийските ски през 2023 г. Той страдаше от травмата в коляното от дълго време, а последната опция бе хирургическа интервенция. Тя е била извършена в началото на месеца и норвежецът обяви новината днес.

Стеен Олсен има три победи за Световната купа в кариерата си, последната от които в гигантския слалом в Шладминг през януари.

