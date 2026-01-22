Държавните университети настояват висшето образование да стане национален приоритет

Държавните висши училища в България настояват висшето образование да бъде реален приоритет за държавата. Това се казва в декларация на Националното сдружение на държавните висши училища в Република България.

От сдружението подчертават, че университетите имат ключова роля за развитието на страната и подготвят хората, от които зависи бъдещето на България. Затова е нужен устойчив политически консенсус, който да осигури стабилност, последователност и предвидимост в управлението на висшето образование.

Основен акцент в позицията е необходимостта от сигурно финансиране и осигуряване на планираните средства в бюджета за 2026 година. Според университетите без това няма как да се гарантира качествено обучение.

От сдружението се обявяват против идеи за законодателни промени, които биха довели до по-ниско заплащане за преподавателите и по-малка финансова подкрепа за студентите и докторантите. Те подчертават, че университетите не предоставят просто „образователни услуги“, а изграждат специалисти за всички важни сфери на обществото.

Позицията е приета на национална среща в Пловдив с участието на държавни университети, синдикати, студентски организации и представители на Министерството на образованието и науката.