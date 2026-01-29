БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Децата от Европейското училище говорят за фалшиви новини с кореспондента на БНТ в Брюксел

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Деца
Запази
децата европейското училище говорят фалшиви новини кореспондента бнт брюксел
Слушай новината

Кореспонденът на БНТ в Брюксел Десислава Апостолова беше гост днес на учениците от първи до шести клас на българската секцията на Европейското училище в Брюксел. В секцията се обучават децата на българските служители в европейските институции, на дипломатите в белгийската столица и на българските евродепутатите.

Основните теми на дискусията бяха фалшивите новини и безопасното поведение в интернет. Журналистката и учениците обсъдиха как да разпознават дезинформацията, защо някои хора се занимават с произвеждането на фалшиви новини, как изглеждат те и кой е най-сигурният начин да се провери дали една новина е истинска или не. В началото на февруари традиционно се отбелязва Международният ден за безопасен интернет. Целта му е в този ден отново да се напомни на децата за огромните предимства, които глобалната мрежа предлага, но и рисковете, които крие.

"Не всичко, което четете в интернет е вярно и не всичко е такова, каквото изглежда. Затова е важно да мислите критично, да проверявате източниците и ако не сте сигурни, да питате родителите си или учителите”, това беше посланието на журналистката към децата.

Тя им разказа и за детските новини на БНТ и къде могат да ги четат и слушат.

Накрая на срещата децата сами влязоха в ролята на репортери и задаваха въпроси на журналистката - кои са любимите ѝ репортажи, любимите ѝ места по света, дали е виждала на живо Доналд Тръмп и Путин, но и каква храна обича и от кой отбор е.

В българската секция в Европейското училище съществува от 2012 година. Обучението в нея е на български, но се преподава по програмата на европейските училища. Накрая на образованието си българските деца в Брюксел получават европейска диплома и говорят няколко езика.

# Европейското училище #фалшиви новини #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Консултациите за служебен премиер продължават
5
Консултациите за служебен премиер продължават
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
6
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
3
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
5
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: У нас

МОН представи нова визия за използване на изкуствен интелект в училищата
МОН представи нова визия за използване на изкуствен интелект в училищата
Парламентът забрани деца по 14 години да ползват атракциони без придружител Парламентът забрани деца по 14 години да ползват атракциони без придружител
Чете се за: 01:07 мин.
Новините 29.01.2026 г. Новините 29.01.2026 г.
Чете се за: 04:52 мин.
Нов център в „София Тех Парк“ ще помага на спортистите чрез изкуствен интелект Нов център в „София Тех Парк“ ще помага на спортистите чрез изкуствен интелект
Чете се за: 01:42 мин.
Ученици от Свищов дебатираха на тема "дезинформация" в Европейския парламент Ученици от Свищов дебатираха на тема "дезинформация" в Европейския парламент
Чете се за: 01:42 мин.
Наградите „Еврика“ за 2025 бяха връчени в НДК Наградите „Еврика“ за 2025 бяха връчени в НДК
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20 След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Какво да очакват зрителите на финала за избор на представител на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ