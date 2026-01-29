Децата от Европейското училище говорят за фалшиви новини с кореспондента на БНТ в Брюксел

Кореспонденът на БНТ в Брюксел Десислава Апостолова беше гост днес на учениците от първи до шести клас на българската секцията на Европейското училище в Брюксел. В секцията се обучават децата на българските служители в европейските институции, на дипломатите в белгийската столица и на българските евродепутатите.

Основните теми на дискусията бяха фалшивите новини и безопасното поведение в интернет. Журналистката и учениците обсъдиха как да разпознават дезинформацията, защо някои хора се занимават с произвеждането на фалшиви новини, как изглеждат те и кой е най-сигурният начин да се провери дали една новина е истинска или не. В началото на февруари традиционно се отбелязва Международният ден за безопасен интернет. Целта му е в този ден отново да се напомни на децата за огромните предимства, които глобалната мрежа предлага, но и рисковете, които крие.

"Не всичко, което четете в интернет е вярно и не всичко е такова, каквото изглежда. Затова е важно да мислите критично, да проверявате източниците и ако не сте сигурни, да питате родителите си или учителите”, това беше посланието на журналистката към децата.

Тя им разказа и за детските новини на БНТ и къде могат да ги четат и слушат.

Накрая на срещата децата сами влязоха в ролята на репортери и задаваха въпроси на журналистката - кои са любимите ѝ репортажи, любимите ѝ места по света, дали е виждала на живо Доналд Тръмп и Путин, но и каква храна обича и от кой отбор е.

В българската секция в Европейското училище съществува от 2012 година. Обучението в нея е на български, но се преподава по програмата на европейските училища. Накрая на образованието си българските деца в Брюксел получават европейска диплома и говорят няколко езика.