През октомври 2025-а бившият съдия се призна за виновен по случая.
Бившият съдия от Висшата лига по футбол на Англия Дейвид Куут получи условна присъда за неприлични снимки на дете, съобщава агенция Ройтерс.
43-годишният рефер беше уволнен през миналата година от организацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL), след като в социалните медии се разпространи видео, в което той прави обидни коментари по адрес на бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп.
Инцидентът предизвика допълнителни разследвания, при които властите на Острова отнеха електронните устройства на бившия съдия и в тях бяха открити видеоклипове с еротично съдържание с участието не непълнолетно лице.
През септември Дейвид Куут се обяви за невинен, но месец по-късно призна пред съда, че в действителност е правил неприлични снимки на дете.
Адвокатката на англичанина Лаура Джейн Милър каза, че той е употребявал кокаин, за да преодолее проблемите с психичното си здраве и е „дълбоко засрамен“.
„Той загуби кариерата си и репутацията, която имаше, а това се случи при засилено медийно внимание“, заяви тя.
Съдията Нирмал Шант наложи деветмесечна присъда лишаване от свобода, условно отложена за срок от две години, и разпореди Куут да извърши 150 часа безвъзмезден труд.