Бившият съдия от Висшата лига по футбол на Англия Дейвид Куут получи условна присъда за неприлични снимки на дете, съобщава агенция Ройтерс.

43-годишният рефер беше уволнен през миналата година от организацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL), след като в социалните медии се разпространи видео, в което той прави обидни коментари по адрес на бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп.

Инцидентът предизвика допълнителни разследвания, при които властите на Острова отнеха електронните устройства на бившия съдия и в тях бяха открити видеоклипове с еротично съдържание с участието не непълнолетно лице.

През септември Дейвид Куут се обяви за невинен, но месец по-късно призна пред съда, че в действителност е правил неприлични снимки на дете.

Адвокатката на англичанина Лаура Джейн Милър каза, че той е употребявал кокаин, за да преодолее проблемите с психичното си здраве и е „дълбоко засрамен“.

„Той загуби кариерата си и репутацията, която имаше, а това се случи при засилено медийно внимание“, заяви тя.

Съдията Нирмал Шант наложи деветмесечна присъда лишаване от свобода, условно отложена за срок от две години, и разпореди Куут да извърши 150 часа безвъзмезден труд.