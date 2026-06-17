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Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен на ул. "Гурко", започва отначало

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Близките на момчето поискаха отвод заради съмнения за безпристрастността на съдебния състав

делото смъртта годишният филип представят експертизи съда
Снимка: БТА/Архив
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Софийският градски съд ще проведе на 18 юни разпоредително заседание по делото за катастрофата на ул. „Гурко“ в столицата от 2023 година, при която загина 14-годишният Филип Арсов.

Процесът започва отначало след отвод на досегашния съдия-докладчик и разпределянето на делото на нов съдебен състав.

До тук се стигна след искане за отвод от страна на близките на загиналото момче, които изразиха съмнения относно безпристрастността на предходния съдебен състав.

До този момент по делото бяха проведени 23 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Родителите на Филип - Николина и Красимир Арсови- нееднократно заявиха, че според тях в хода на процеса са възникнали редица проблеми, свързани както със събирането на доказателства, така и с третирането на направените от тях искания.

Семейството посочи за пример продължилото месеци наред издирване на свидетел, пътувал в автомобила на обвиняемия по време на инцидента.

Според близките на загиналия младеж спорни са били и част от изготвените по делото автотехнически експертизи, свързани с възстановяването на механизма на катастрофата и разположението на участниците в произшествието.

Родителите на Филип Арсов неколкократно са заявявали, че очакват справедлив и безпристрастен процес, който да приключи в разумни срокове.

#прегазен на ул. "Гурко" #започва отначало #Филип Арсов #дело

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