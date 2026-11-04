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Дема и НСА се класираха на финала за държавното по тенис в Бургас

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Финалът на първенството е утре.

Дема и НСА се класираха на финала за държавното по тенис в Бургас
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Защитаващият титлата си Дема и НСА се класираха за финала на Държавното отборно първенство по тенис за жени в Бургас с награден фонд 2500 евро.

Поставените под номер 2 шампионки спечелиха с 2:0 срещу третите в схемата състезателки на ТК 15:40. Победителката на сингъл от Националния шампионат в зала за този сезон Джулия Терзийска не даде дори гейм на Дара Баджова, а Денислава Глушкова осигури успеха след 6:1, 6:1 над Александра Момчилова.

В търсене на шеста поредна титла на финала утре тенисистките от Дема ще се изправят срещу поставения под номер 1 тим на НСА.

„Студентките“ надделяха безапелационно над Черноморец (Бургас) с 2:0, като Галена Кръстенова и Дария Великова не загубиха гейм в двете си срещи поединично съответно срещу Елица Найденова и Габриела Иванова.

Мачът за бронзовите медали между ТК 15:40 и Черноморец също е утре.

полуфинални срещи от Държавното отборно първенство по тенис за жени:
1-НСА (София) - Черноморец (Бургас) - 2:0
Галена Кръстенова - Елица Найденова - 6:0, 6:0
Дария Великова - Габриела Иванова - 6:0, 6:0

2-Дема (София) - 3-ТК-15:40 (София) - 2:0
Джулия Терзийска - Дара Баджова - 6:0, 6:0
Денислава Глушкова - Александра Момчилова - 6:1, 6:1

Филаните и мачът за третото място са утре.

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