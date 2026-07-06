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Демонстрации в подкрепа на Марин Льо Пен преди очакваното утре съдебно решение

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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подкрепа марин льо пен протести париж присъдата лидера национален сбор
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Демонстрации във Франция в подкрепа на Марин Льо Пен преди решаващо съдебно решение утре, което може да сложи край на кандидатурата й за президент на изборите догодина.

На митинг в северна Франция Льо Пен остави впечатлението, че самата тя очаква да бъде отстранена от надпреварата. Коментарът й - в такъв случай ще подкрепя Жордан Бардела.

В очакване на присъда: Ще може ли Марин льо Пен да се кандидатира за президент?

Крайнодясната партия на Льо Пен "Национален сбор", сега водена от Бардела, е начело в проучванията и към момента има сериозни шансове да излъчи следващия президент.

Льо Пен може да бъде отстранена от надпреварата, ако загуби обжалването на присъдата й от 4 години за присвояване на европейски средства. Причината е, че тя предвижда и лишаване от право да заема публични длъжности за срок от 5 години.

#съдебно решение #Марин льо Пен #подкрепа #Франция

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