В очакване на присъда: Ще може ли Марин льо Пен да се кандидатира за президент?

Теодора Гатева
Всичко от автора
По света
В Париж започна изслушване по жалбата й за отмяна на присъда за злоупотреба с европейски средства

Пореден етап от съдебната сага с лидера на френската крайна десница Марин льо Пен. В Париж започна изслушване по жалбата й за отмяна на присъда за злоупотреба с европейски средства.

От изхода на делото зависи дали льо Пен ще може да се кандидатира за следващите президентски избори. В момента тя е с петгодишна забрана да заема държавни длъжности. Рестрикцията е в сила от миналата година, когато тя и още няколко души, бяха осъдени за незаконно присвояване на около 4 милиона евро от европейски фондове. Марин льо Пен отрича да е извършвала нещо нередно.

Окончателна присъда трябва да бъде произнесена преди лятото. Ако тя е оправдателна или срокът за незаемане на държавна длъжност бъде намален, льо Пен ще може да се кандидатира за държавен глава през 2027 година.

